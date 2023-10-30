الهلال الأحمر المصري يكشف حجم المساعدات الجاهزة لدخول قطاع غزة (فيديو)

قال الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن هناك طائرتين وصلتا إلى مطار العريش اليوم محملتين بالمساعدات الإنسانية والإغاثية تمهيدا لإدخالهما إلى قطاع غزة".

وأضاف رئيس الهلال الأحمر في شمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى على فضائية "صدى البلد"،مشاء اليوم الإثنين: "مطار العريش استقبل طائرة مساعدات من البحرين، وطائرة من إيطاليا تمهيدا لإرسالها إلى غزة"، متابعا: "هناك عدد كبير من السيارات تدخل عبر نفق تحيا مصر باستمرار".

توقع اليوم دخول عدد كبير من الشاحنات حتى منتصف الليل

وأردف رئيس الهلال الأحمر في شمال سيناء: "متوقع اليوم دخول عدد كبير من الشاحنات حتى منتصف الليل، وذلك وفق عمل كبير للدبلوماسية المصرية"، مضيفا :"مئات من الشاحنات مستعدة للدخول من أمام معبر رفح".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، أن هناك 45 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية دخلت قطاع غزة من الجانب المصري من خلال معبر رفح البري أمس الأحد مما يرفع إجمالي الشاحنات التي دخلت غزة إلى 150 شاحنة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه تعمل الآن بخصوص الإمدادات إلى غزة، مشددة على أنه تحرز تقدما بشأن ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى قطاع غزة، مشددة على أنه تتوقع مرور عدد كبير من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة بنهاية اليوم.

ونوهت الخارجية الأمريكية، بانها أوضحت لحكومة إسرائيل ضرورة عودة الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة، كما ان الخارجية الأمريكية أكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعارض أي عملية تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة، والذي تسبب في نزوح عدد من الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية

وفي وقت سابق، ناشد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "ماثيو ميلر"، الصين باستخدام كل ما لديها من قدرة كقوة مُؤثرة للحث على الهدوء في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت.

وأضاف ميلر: "نعلم أن الصين لديها علاقات مع عدد من الدول في المنطقة، ونحثهم على استخدام تلك العلاقات وخطوط الاتصال المتاحة لهم للحث على الهدوء والاستقرار".

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الصينيين يتمتعون بنفوذ كبير على إيران، التي تعتبر داعمًا رئيسيًا لحماس.

وجاء وانج إلى واشنطن في وقت لا تزال فيه التوترات مرتفعة بين البلدين، بما في ذلك بشأن ضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة وتصرفات الصين الأكثر حزمًا في بحر الصين الشرقي والجنوبي.

أكد "البيت الأبيض"، أنه يعمل مع شركائه على الأرض لتسريع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية، "جون كيربي"، مساء الخميس.

وقال البيت الأبيض: "الضحايا في غزة ليسوا قريبين من الأرقام التي تخرج من هناك، نعرف أن هناك ضحايا مدنيين في غزة ولكن لا ينبغي الاعتماد على أرقام حركة حماس ووزارة الصحة بغزة".