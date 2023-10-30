النائب أيمن محسب: الدولة المصرية تعمل بجدية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع إقليمياً

أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا أن مصر قادرة على لعب دور الوساطة من أجل تهدئة الأوضاع العسكرية داخل قطاع غزة، ووقف التصعيد العسكرى الذى تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى فى القطاع، والذى أدى إلى سقوط 10 آلاف شهيد وأكثر من 18 ألف مصاب، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى تلقى اتصالا من نظيره الأمريكي، جو بايدن، لمناقشة مجمل الوضع الأمنى فى الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي.

وقال «محسب» إن الموقف المصرى معلوم منذ اليوم الأول من اندلاع الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على سكان قطاع غزة، فمصر من أول الدول التى دعت إلى وقف القصف الإسرائيلى المتواصل منذ 23 يوما، والالتزام بهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التى تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالى غزة، فى محاولة لتخفيف حجم المعاناة التى يواجهونها بعد تدهور الأوضاع المعيشية بما ينذر بكارثة إنسانية داخل القطاع المحاصر.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر تقف وبقوة فى جميع المحافل الدولية للتصدى إلى سياسات العقاب الجماعى والتهجير التى تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية، حفاظا على القضية الفلسطينية وحلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التى حارب من أجلها الأجيال المتعاقبة منذ 1948 وحتى الآن، لافتا إلى أن انتقال الفلسطينيين إلى سيناء سيكون ذريعة للمساس بالأمن القومى المصرى وسيادة الدولة على أراضيها.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعّال ومستدام، وبكميات تلبى الاحتياجات الإنسانية لأهالى القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة، فى ظل إصرار الجانب الإسرائيلى على وضع بعض العراقيل التى تجعل وتيرة تدفق المساعدات بطيئة ولا تناسب حجم الاحتياجات الإنسانية داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا مهما فى ملف المحتجزين.