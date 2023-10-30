حفل الكرة الذهبية.. الإعلان عن المراكز من الـ 21 حتى 25 في ترتيب لعام 2023

تقام مراسم حفل الكرة الذهبية في مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، بعد قليل، وذلك لتوزيع جوائز الأفضل، فيما تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

الإعلان عن المراكز من الـ 21 حتى 25 في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023

موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة

وانطلقت مراسم حفل الكرة الذهبية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين، فيما بدأ الحفل بوصول نجوم كرة القدم العالمية على السجادة الحمراء في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتتضمن الفعاليات تسليم جوائز عديدة، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، وجائزة أفضل لاعبة، بالإضافة إلى جوائز ياشين لأفضل حارس مرمى وكوبا لأفضل لاعب صاعد في العالم.

الكرة الذهبية 2023

كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر التى تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة سقراط والتي يتم منحها للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والذى يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، وذلك أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021.