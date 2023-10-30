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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مشوار ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي قبل حفل الكرة الذهبية 2023

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

يترقب عشاق كرة القدم حفل الكرة الذهبية لعام 2023 الذي يقام مساء اليوم لتوزيع جوائز الأفضل خلال العام الجاري و المقدمة من مجلة"فرانس فوتبول"الفرنسية.

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ميسي الأوفر حظًا للتتويج بالكرة الذهبية

 

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بنهاية موسم إنتر ميامي .. ميسي يسجل حضورًا لافتًا في مشاركته الأولى بأمريكا


ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية بعدما تمكن من تحقيق بطولة كأس العالم 2022 في قطر للمرة الأولى في تاريخه.

وكان ليونيل ميسي قد سبق له الفوز بالكرة الذهبية 7 مرات و يسعى لإضافة الكرة الذهبية الثامنة له في تاريخه.

وينافس ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي 30 لاعبًا على جائزة الكرة الذهبية يأتي على رأسهم الثنائي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي و الفرنسي كيليان مبابي.

ونستعرض في السطور التالية مشوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق إنتر ميامي الأمريكي قبل بداية حفل الكرة الذهبية 2023.


مشوار ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي


وخاض ليونيل ميسي إجمالي 14 مباراة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي بحسب الموقع العالمي “ترانفسير ماركت” بواقع 1116 دقيقة.

ويقدم ليونيل ميسي مستويات ثابتة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي بعدما حقق عدد مميز للغاية من المساهمات التهديفية بواقع 16 مساهمة تهديفية في 14 مباراة.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 14 هدفًا مع فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي و صنع 5 أهداف في 14 مباراة بمختلف المسابقات.

وكان ليونيل ميسي قد حصل جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022 بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بالمونديال كما خاض جميع دقائق مبارياته مع المنتخب وسجل 7 أهداف و صنع 3 أهداف.

 

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