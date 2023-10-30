آخر تحديث لأسعار الذهب في التعاملات المسائية

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 30 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2575 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2575 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2942 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2697 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2207 جنيهات، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1716 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1471 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1113 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 20600 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2007 دولارات للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 209.01 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 238.86 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 218.96 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 179.15 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 139.34 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,429.50 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,433.25 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 262.75 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 627.02 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,242.10 ريال سعودي.