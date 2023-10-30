طريقة عمل مكرونة بالجمبري على خطى المطاعم

الجمبري من المأكولات البحرية اللذيذة التي يعشقها الجميع ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم والشعر، لذا نقدم لك طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة مثل المطاعم.

مكرونة بالجمبري

طريقة عمل مكرونة بالجمبري

المقادير

- جمبري : 700 جم (متوسط الحجم / مقشر ومنظف)

- مكرونة : عبوة (سباجيتي / مسلوقة ومغسولة ومصفاه)

- كريمة الطبخ : 2 كوب (سائلة / لايت)

- ثوم : فصان (مهروس)

- زيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

طريقة التحضير

في مقلاة واسعة على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي الجمبري وقلبيه قليلاً.

تبلي الجمبري بالملح، والفلفل الأسود، وأضيفي الثوم المهروس، وقلبي المكونات لحوالي 10 دقائق حتى يتحمر الجمبري قليلاً وينضج.

أضيفي الكريمة، ثم حركي لعدة دقائق حتى يغلي الخليط قليلاً.

ضعي المكرونة المسلوقة في طبق التقديم، ثم اسكبي مزيج الجمبري فوقها.

زيني المكرونة بالبقدونس المفروم، ثم قدميها ساخنة.