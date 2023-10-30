"كنت محبوبًا سنفتقدك".. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ينعي ماثيو بيري

نعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صديقه السابق في المدرسة الممثل الأمريكي ماثيو بيري، والذي اعترف سابقًا بضرب رئيس الوزراء.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، عثر أحد العاملين بمنزل بيري على الممثل صاحب ال 54 عامًا، يوم السبت غريقا في منزله بلوس أنجلوس في حوالي الساعة الرابعة مساءً بسبب سكتة قلبية.

وقالت المصادر إن المثل المعروف كتشاندرلر بينج في مسلسل Friends، في الجاكوزي بمنزله لكن لم تعثر الشرطة على أي مخدرات في مكان الحادث، أو شبهة جنائية وراء الحادث.

وصرح رئيس الوزراء ترودو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "وفاة ماثيو بيري صادمة ومحزنة".

وتابع: "لن أنسى أبدًا الألعاب التي كنا نمارسا في ساحة المدرسة، وأعلم أن الناس في جميع أنحاء العالم لن ينسوا أبدًا السعادة التي أدخلها على الملايين من محبيه حول العالم، واختتم نعيه قائلاً: لقد كنت محبوبًا .. سنفتقدك.

وكان بيري قد كشف سابقًا في برنامج جيمي كيميل أنه وأحد أصدقائه الآخرين قاموا بضرب ترودو.

وقال الراحل بيري في حديثه في برنامج Jimmy Kimmel Live في عام 2017، للمذيع: "لقد ذكرني صديقي كريس موراي بهذا، أننا ضربنا جاستن ترودو بالفعل، ضربناه على سويا أعتقد أنه كان متفوقًا في رياضة لم نكن كذلك، لذلك كان الأمر غيرة خالصة.