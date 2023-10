مات غرقًا وتنبأ بوفاته مرتين.. ماثيو بيري نجم مسلسل friends

بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقاطع من المسلسل الشهير فريندزfriends بصدمة وحزن، بعدما صرحت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الأحد، أنه تم العثور على جثمان الفنان ماثيو بيري ميتًا في حوض الاستحمام الساخن "جاكوزي" وهو وحيدًا عن عمر يناهز 54 عامًا، في منزلة بمنطقة لوس أنجلوس.



وكان ماثيو يلعب دور "تشالدنر بينغ" في مسلسل التسعينات الأمريكي الشهير فريندز "friends"على مدار 10 سنوات متتالية من عام 1994 حتى عام 2004، وقد كان الدور الأشهر في تاريخ ماثيو الفني، ورغم مرور 19 عام على عرض أخر حلقات المسلسل إلا أنه ما زال يصنف كأفضل عمل كوميدي حتى الان.



ولأن المسلسل ترسخ في وجدان جيل بأكمله على مدى سنوات عرضه فما بعدها، سريعًا ما تذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد ماثيو بيري -تشالدنر بينغ- مع الفنانة جينيفر انيستون "رايتشل" في الحلقة الثالثة من الجزء الثاني يخبرها أنه سيموت حيدًا، ومن ثم يكمل حديثه مع كورتني كوكس “مونيكا غلير" و ليزا كودرو “ فيبي بوفيه" مؤكدًا أنه سينتهي به الأمر وحيدًا بدون حتى زوجة أو أولاد، في صدفة غريبة جعلته يتنبأ بوفاته قبل 29 عام من الان.





ويذكر أن أبطال العمل أكدوا في العديد من اللقاءات أنهم لم يكونوا يمثلوا على الحقيقة أثناء التصوير لأن تفاصيل وملاح حياة شخصيات العمل تقارب بشكل شديد شخصياتهم الحقيقية، وقد ظهر هذا على ماثيو بيري في عدة جوانب منها برز منها الإدمان، إذ عانت شخصية (تشالدنر بينغ) في مسلسل فريندز "friends" من إدمان التدخين، وفي الواقع عاني ماثيو في من إدمان المخدرات طوال حياته، حتى إنه لا يتذكر أحداث تصويره المواسم من الثالث إلى السادس، حيث كان يتلقى العلاج من في عامي 1997 و2001.



وهكذا كما تنبأ ماثيو بيري بنهايته في المسلسل وتحدث عن هوسة وخوفه من الانتهاء وحيدًا في الحياة، فقد توفي بالفعل وحيدًا في منزلة وبدون أن يتزوج أو ينجب، وقد ودعه رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محبين المسلسل بجملة على نسق أغنية تتر بداية المسلسل you will be there for me, friend.



ويبدو أن ماثيو كان دائما يشعر بنهايته، إذ يتنبأها للمرة الثانية، حيث نشر على صفحته الرسمية على موقع الإنستغرام صورة له قبل وفاته بخمسة أيام، وهو في حوض الاستحمام - جاكوزي- الذي توفي به اليوم الأحد وقد كتب معلقًا عليها "هل الماء الدافئ الذي يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟.. أنا ماتمان..".