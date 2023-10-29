الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد وفاته غرقًا في منزله.. من هو ماثيو بيري ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

رحل عن عالمنا النجم الأمريكي ماثيو بيري عن عمر يناهز 54 عامًا بعد ما تعرض للغرق في حوض الاستحمام الساخن في منزله بلوس أنجلوس، تستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات عن نجم مسلسل فرينذر".

ماثيو بيري ولد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية في 19 أغسطس 1969، وهو نجل الممثل جون بينيت بيري، والدته صحفية كندية عملت كسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء الكندي بيير ترودو، انفصل والدي ماثيوي بيري قبل عيد ميلاده الأول، وتزوجت والدته من الصحفي الإذاعي الكندي كيث موريسون، وانتقلا إلى العيش في كندا.

وفاة ماثيو بيرى نجم مسلسل friends فى حمام منزله

شارك في  أول أدواره على شاشات التلفزيون الأمريكي في مشهد صغير في مسلسل “240-Robert” عام 1979، بينما كانت أول أدواره السينمائية فيلم"A Night in the Life of Jimmy Reardon"عام 1988، وشارك بعدها في عدد من الأدوار في السينما والدراما.

ثم وقع الاختيار على بيري لأداء شخصية "تشاندلر بينج" عام 1994، في المسلسل الشهير فرينذر وكان أصغر عضو في فريق التمثيل الرئيسي بعمر 24 عامًا.

وفي بداية عام 2002 أصبح ماثيو بيري وطاقم العمل الرئيسي المكون من ستة أعضاء، يكسبون مليون دولار لكل حلقة، وحصل على ترشيحًا لجائزة إيمي لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي.

نجم "فريندز" ماثيو بيري يعلن خطوبته من حبيبته التي تصغره بـ22 سنة - (صور)

 وبسبب تعاطي المواد الآفيونية ، أمضى بيري 5 أشهر في المستشفى بسبب إصابته بثقب في الجهاز الهضمي، أثناء إقامته في المستشفى، كاد بيري أن يموت بعد انفجار القولون في عام2018. 

 أعلن النجم  ماثيو بيري خطوبته من المديرة الأدبية مولي هورويتز في عام 2020 ولكن خطبتهما لم تستمر أكثر من عام لينفصلا في 2021.

وفي عام 2022 أصدر ماثيو بيري مذكراته بعنوان "Friends، Lovers and the Big Terrible Thing" وكشف خلالها الحرب التي خاضها للتعافي من الإدمان، والذي كاد أن يقضي على حياته.

العثور على ماثيو بيري ميتا في حوض استحمام بلوس أنجليس

مواد متعلقة

غادة عبدالرازق تريند.. والسر زواج طليقها من جميلة

التفاصيل الحقيقية لـ مسرحية محمد سعد "على بابا"

"أنا وابن خالتي" على شاشات السينما 13 ديسمبر

جومانا مراد في "عتبات البهجة" بالماراثون الرمضاني 2024

قبل عرضه على T.V.. التفاصيل الكاملة لـ"بقينا اتنين"

حدوتة منسية وحرب الجبالي وعلا 2.. 3 مسلسلات لـ سوسن بدر قريبًا

نجوم الطرب يرفعوا شعار "لا للحفلات والغناء".. والسر فلسطين

كاظم الساهر يرفع شعار لا احتفال.. والسر فلسطين

الجريدة الورقية