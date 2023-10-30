بدء معسكرات "مشواري" للنشء بمركز شباب نيدة بأخميم

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تنفيذ معسكرات مشواري للنشء، للمرحلة العمرية من سن 10حتى 14 سنة، بمركز شباب نيدة التابع لإدارة شباب أخميم شرق محافظة سوهاج، بمشاركة 120 مشارك بالتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة "اليونيسف".

يشمل التدريب مجموعة من العناصر الهامة مثل (التفكير الإيجابي - الأساليب التحفيزية - التواصل - التقبل - التفكير الإبداعي) تحت إشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومصطفي زكريا مدير ادارة تمكين الشباب بالمديرية .

وفي سياق متصل إحتفل مركز شباب مدينة سوهاج التابع لإدارة سوهاج للشباب والرياضة بانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك من خلال تنفيذ ندوة عن انتصارات أكتوبر المجيدة حاضر فيها أشرف حسن صديق معلم بالتربية والتعليم .

تهدف الندوة إلى توعية الأعضاء والشعور بالفخر والسعادة والإنتماء للوطن من خلال الرسومات الفنية التي تعبر عن ذكرى إنتصارات أكتوبر والاحتفال بمرور 50 عاماً باليوبيل الذهبي للنصر المجيد.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة تكثيف الإحتفالات القومية داخل الهيئات الشبابية والرياضية بتلك المناسبات العظيمة التى تذكرنا بالملاحم التاريخية التي خاضها أبطالنا أبناء القوات المسلحة المصرية والتضحية بأرواحهم الغالية.