متخصص في الشأن الإسرائيلي: الحرب تُكلف تل أبيب 246 مليون دولار

أكد سيد خميس، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أن الشارع الإسرائيلي ليس أغلبه موافق على الحرب والعدوان على غزة أو غير موافق على توسيع فكرة الحرب، مشددًا على أن الشارع في إسرائيل الآن منقسم لـ3 جبهات رئيسية، إحدى هذه الجبهات يمثلها أهالي المحتجزين لدى حماس والذي عبروا عن رأيهم بأنهم ضد التصعيد أو الاقتحام البري.

تكلفة الحرب على إسرائيل:

وأشار "خميس"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الجبهة الأخرى من الشارع الإسرائيلي تتمثل في المعارضة السياسية، والتي ساندت الحكومة الإسرائيلية في بداية الحرب لكنها غيرت من وجهتها في التعامل مع الحرب الحالية، إذ إن زعيم المعارضة في إسرائيل طالب رئيس الوزراء نتيناهو بالاعتذار على ما تجاوزه وطالبه بوقف التصعيد الحالي.

وأوضح أن المعارض في إسرائيل تعي أن التصعيد هو غير ضروري وترفض أن يهرب نتنياهو من المسئولية السياسية من الحرب الجارية وما حدث في 7 أكتوبر، منوهًا بأن هناك الكثير من الصحف الإسرائيلية التي تطرقت إلى أن نتيناهو يتحمل المسئولية عن فشل الهجوم أمام شعبه.

وتابع: "الشارع مش مع نتنياهو الآن.. هناك حالة من التصعيد الكبيرة في الشاعر المصري"، كما أن هناك ارتباكًا في الشارع الإسرائيل حول التصعيد وتوسيع الهجمات البرية.

وأضاف أن هناك تأثيرًا اقتصاديًا للحرب على إسرائيل، والتي تأتي بتكلفة مباشرة وأخرى غير مباشرة، إذ إن التكلفة المباشرة للحرب تقدر بمليار شيكل يوميًا، والتي تعادل 246 مليون دولار يوميًا، وهذه التكلفة ترتفع في حالة توسيع الحرب والهجوم البري، مشددًا على أن هذه التكلفة تتضاعف مع الاجتياح البري.

وأردف بأن وزير المالية الإسرائيلي سيعمل على تعديل الميزانية على حساب بنود أخرى كالتعليم والصحة لسد العجز في موازنة جيش الدفاع، موضحًا أن هناك تكلفة أخرى غير مباشرة للحرب على الاقتصاد.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية دبابة وجرافة إسرائيلية توغلتا إلى منطقة مفتوحة في غزة، في حين أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أنه لا يوجد تقدم بري داخل الأحياء السكنية.

وقالت حركة حماس إن العملية البرية والتوغل بدبابات يشكلان خطرًا أكبر على الأسرى الإسرائيليين في غزة، لافتة إلى أن العدو يظن أنه بالقتل والقصف المتواصل يستطيع التأثير على ملف الأسرى.