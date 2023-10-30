إسرائيل تقصف منطقة سكنية بحي النصيرات في غزة (شاهد)

قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي منطقة سكنية بحي النصيرات في غزة.

وعرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يرصد لقطات من قصف قوات الاحتلال للمنطقة السكنية بحي النصيرات.

ويظهر الفيديو انهيار عدة مباني بالمنطقة وتصاعد ألسنة الدخان إلى السماء.

وفي سياق آخر طالبت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، بفتح معبر رفح بشكل كامل لعبور المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية التي تحتاجها غزة، فضلًا عن خروج الجرحى لتلقي العلاج اللازم.

وحذر المتحدث الرسمي باسم الصحة في غزة، من كارثة بيئية وصحية نتيجة تكدس الحالات المرضية ونقص المواد الطبية والأماكن المخصصة للعلاج والمياه.

وأعلنت الوزارة أن القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج 25 مستشفى عن العمل في القطاع.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي:

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة، حيث يموت الأطفال بين أيدي آبائهم، وفي أرحام أمهاتهم، ويموت الخدج في الحاضنات، وتجرى العمليات دون تخدير، ويسكن النازحون في بيوت المنكوبين، ويموت المنكوبون أثناء نزوحهم وطوابير الحصول على الطعام والشراب، أو داخل المستشفيات قصفًا بالطائرات أو موتًا بانقطاع الدواء.