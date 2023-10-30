الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

منافسات في تنس طاولة وخماسي كرة قدم بمركز شباب الطرفة

مركز شباب الطرفة
مركز شباب الطرفة بسانت كاترين

نفذ مركز شباب الطرفه بسانت كاترين مسابقات في تنس الطاولة و خماسي القدم ضمن خطة نشاط المركز و عملا بمبادرة الرياضة مش بس كرة .

ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل منافسات في تنس طاوله و خماسي كرة قدم بمركز شباب الطرفة بسانت كاترين، مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ،  تحت رعايه محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره .

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الجريدة الورقية