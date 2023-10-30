عضو "الشيوخ": المقاطعة تعبر عن الغضب الشعبي ولا تؤثر على الاقتصاد المصري

قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن حملة مقاطعة المنتجات التابعة للماركات والشركات الأجنبية، هي تعبير من الشعب المصري عن رفضه لما يحدث في غزة وضد الشعب الفلسطيني، فالمواطن المصري يشعر أنه لا بد من مقاطعة المنتجات الداعمة للدولة الإسرائيلية.

وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن المقاطعة ليس لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، بل لها أثر سلبي، وذلك لأن تلك المنتجات تابعة لشركات يملكها مصريون وكل العاملين بها مصريين، إذ تعمل تلك المنتجات في السوق المصرية وتقوم بدفع الضرائب والتأمين للدولة المصرية، موضحًا أن الاسم التجاري فقط هو الأجنبي ولكن التفاصيل كافة مصرية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المقاطعة هي ليست إلا تعبير عن الضيق والغضب وهو رسالة واضحة من الشعب المصري برفض مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مختتمًا: قد تكون تأثيراتها في غير صالح الدولة المصرية.