سبيرو سباتس.. 103 عام من "القازوزة المصرية"

سبيرو سباتس، انتشر ذلك الاسم خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المصريين بوجود منتج مصري الصنع وذو جودة عالية ينافس المشروبات الغازية الأجنبية، وذلك لدعم فكرة "المقاطعة" للمنتجات الداعمة للكيان الصهيوني ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإتاحة المزيد من البدائل أمام الشعب المصري للاستغناء عن تلك المنتجات.

سبيرو سباتس، مشروب غازي صنع في مصر منذ حوالي 103 عامًا، عندما قرر الخواجة سبيرو سباتس الذي جاء إلى مصر من مسقط رأسه اليونان وهو في الخامسة عشر من عمره، ليقيم بها، تدشين مصنع في شارع عماد الدين بالقاهرة، لتصنيع المياه الغازية.

ففي عام 1920، انتج الخواجة "سباتس" أول زجاجة مياه غازية في مصر وكانت " ليمونادا سباتس"، إذ كان يعتمد سبيرو على إدخال الفواكه الطبيعية في "القازوزة"، ونجح في السيطرة على الأسواق في محافظات مصر كافة، حيث كانت منتجاته تُوزع داخل قرى وأحياء الجمهورية كافة.

حققت سبيرو سباتس نجاحات كبيرة وتوزيع ضخم، مما أدى لزيادة اليد العاملة التي وصلت لـ150 عامل، وأكثر من 20 سيارة لتوزيع المنتجات في كل أنحاء مصر، من الأسكندرية حتى أسوان، باستخدام خطوط السكك الحديدية.

واستخدمت النحلة، رمزًا للمشروب المصري، وذلك يرجع لعمل الخواجة سباتس في مناحل العسل بجزيرة كيفالونيا في اليونان، قبل مجيئه لمصر.