شركة مصرية 100%.. الرد الأول من ماكدونالدز مصر على حملات مقاطعة المنتج

أثارت سلسلة مطاعم ماكدونالدز حالة من السخط والغضب الشديد خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشرت مجموعة من الصور على نطاق واسع وهو يقدم وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد عملية طوفان الأقصى والهجمات الشنيعة على غزة، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجومًا حادًا على المطعم وأعلنوا مقاطعته بشكل صريح، إلا أن ماكدونالدز مصر أعلن عن دعمه للقضية الفلسطينية وتضامنهم مع شعب غزة في بيان رسمي.

ماكدونالدز

أول رد من ماكدونالدز مصر على حملات المقاطعة

ردت ماكدونالدز مصر على حملات المقاطعة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار الصور، لتؤكد بأنها شركة مصرية مملوكة لرجل أعمال مصري وليس لها دخل بالفروع الأخرى حول العالم، وقالت في بيان رسمي: "شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر هي شركة مصرية 100 % يمتلكها رجل الأعمال ياسين منصور، والتي تعد من أكبر الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مصر، حيث توفر شركة مانفودز أكثر من 40.000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم من خلال شركائنا وموردينا المحليين، بالإضافة إلى حرصنا على مدار 30 عامًا على إطلاق مبادرات تنموية رائدة لخدمة المجتمع المصري".

ماكدونالدز

وأضاف ماكدونالدز في البيان: كما نوضح أن دور شركة ماكدونالدز العالمية هو السماح لنا باستخدام العلامة التجارية محليا وإمدادنا بالخبرة والمعرفة لتقديم أفضل خدمة لعملائنا".

وأنهت البيان قائلة :" ونؤكد احترامنا ومراعاتنا والتزامنا الدائم لوطننا ومجتمعنا، ولا علاقة لنا بما يقوم به وكلاء آخرون بدول أخرى.

ماكدونالدز إسرائيل يوزع وجبات بالمجان لجنود الاحتلال

انتشرت صور وفيديوهات على السوشيال ميديا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يحملون وجباتهم المجانية من فروع لسلسلة مطاعم مكدونالدز في عدد من المدن الإسرائيلية.

ماكدونالدز

ماكدونالدز

وأكد ماكدونالدز إسرائيل الأمر، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مجموعة صور تظهر التضامن مع الدولة العبرية في أعقاب هجوم طوفان الأقصى ، ونشرت ماكدونالدز إسرائيل، بالعبرية تعليقات على الصور قالت فيها: "هؤلاء جنود ومحاربون، جاؤوا إلى هنا لاستلام وجباتهم المجانية المقدمة للجيش الإسرائيلي كتبرعات عينية".

ماكدونالدز

ماكدونالدز

كما نشرت الصفحة على إنستجرام، صورة أخرى، وقالت فيها: "بلغ عدد تبرعاتنا العينية للجيش الإسرائيلي وقوات الإنقاذ، والأمن، والمتضررين من الهجوم، 12 ألف وجبة، وسنستمر في حملة التبرعات الواسعة، وسنقدم آلاف الوجبات يوميًا".