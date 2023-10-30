مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية بعد تنفيذه عملية طعن في القدس (فيديو)

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، بالقدس الشرقية بعد زعم الشرطة الإسرائيلية أنه نفذ عملية طعن أصابت شرطيًا.

وعرضت فضائية “العربية”، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد لقطات من مقتل الشاب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال.

طالبت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، بفتح معبر رفح بشكل كامل لعبور المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية التي تحتاجها غزة، فضلًا عن خروج الجرحى لتلقي العلاج اللازم.

وحذر المتحدث الرسمي باسم الصحة في غزة، من كارثة بيئية وصحية نتيجة تكدس الحالات المرضية ونقص المواد الطبية والأماكن المخصصة للعلاج والمياه.

وأعلنت الوزارة أن القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج 25 مستشفى عن العمل في القطاع.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي:

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة، حيث يموت الأطفال بين أيدي آبائهم، وفي أرحام أمهاتهم، ويموت الخدج في الحاضنات، وتجري العمليات دون تخدير، ويسكن النازحون في بيوت المنكوبين، ويموت المنكوبون أثناء نزوحهم وطوابير الحصول على الطعام والشراب، أو داخل المستشفيات قصفًا بالطائرات أو موتًا بانقطاع الدواء.