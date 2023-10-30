حرم رئيس صربيا ..تعرب عن آمالها إقرار الحياة السلمية فى غزة لصالح الأطفال الأبرياء

خلال انطلاق مؤتمر المستثمرات العرب من جامعة الدول العربية

تمارا فوتيتش سيدة صربيا الأولى تؤكد العلاقات المصرية الصربية القائمة على الصداقة والتعاون المثمر لصالح البلدين



وتعرب عن آمالها إقرار الحياة السلمية فى غزة لصالح الأطفال الأبرياء

حيث شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين 30 أكتوبر انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات" فى دورته ال26 ، برئاسة د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر .



وبحضور شخصيات رفيعة المستوى : سمو الشيخة مريم الصباح "مرايم الخير" . مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب عنه العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني..وممثلى 32 دولة .



ومن الوزراء رعاة المؤتمر الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإناب لواء أ.ح خالد مجاور مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية.

ومشاركة لواء حسام نجيدة مدير عام جهاز المشروعات الوطنية

وممثلى الوزارات الراعية والسفراء و جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية . المستشار خميس البوزيدي المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية . لواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق ومستشار اللجنة العليا باتحاد المستثمرات العرب . ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة . والمهندس رامى غالى رئيس لجنة رجال الأعمال بالاتحاد .و الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر استادات للاستثمار الرياضي. أون باسيف للذكاء الاصطناعى.

وفى كلمتها خلال افتتاح المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا ، أعربت عن آمالها بإقرار الحياة السلمية لصالح الأطفال الأبرياء فى غزة

وأضافت قائلة : " أعرب عن سرورى من وجودى فى مصر والرؤى المبنية على الصداقة ووجودى بمقر جامعة الدول العربية التى تسعى دائما من أجل تحقيق اكثر عدلا واستقرارا للدول ، كما يسعدنى وجود علاقات طيبة مع أعضاء جامعة الدول العربية "





وأشارت حرم رئيس صربيا ، إلى أهمية المشاركة فى مؤتمر المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي ودوره لتمكين المرأة و الشباب مشيرة إلى الاحترام المتبادل لدعم التعاون والنقاش من أجل العمل المشترك وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقرير الجهود الحالية.



وقالت ، أن كل ركن فى مصر فيه تاريخ وحضارة مميزة ومنها صورة نفرتيتى



وقالت : أن الاجتماع اليوم من خلال مبادرة للمرأة من اتحاد المستثمرات العرب أوجه الشكر الخاص للدكتورة رئيسة المؤتمر على الترتيب المميز ، ووصفت د. هدى يسي ، أنها امرأة قوية وتحظى بكل الفخر والإعجاب.



وألقت تمارا ، الضوء حول العلاقات المصرية الصربية القائمة على الصداقة والتعاون المثمر لصالح البلدين مشيرة إلى أن تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وبلجراد يزيد من العلاقات بين البلدين التى تعد فى أفضل حالاتها التاريخية و مليئة بالاحترام بين قائدى البلدين .



وأشارت إلى الاهتمام بالشباب وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لصالحهم مؤكدة ضرورة تشجيع الشباب فى ظل المتغيرات المتلاحقة .



