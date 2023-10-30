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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إيطاليا ترسل أول طائرة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر مصر

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني

 

أعلن نائب رئيس الوزراء وزيرالخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الإثنين عن إرسال أول طائرة محملة بالمساعدات المخصصة إلى قطاع غزّة عبر مصر.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن تاياني قوله "إننا سنواصل إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية غداً /الثلاثاء/ ؛ وذلك في محاولة لتخفيف الصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

 

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن وفداً من وزارتي الدفاع والخارجية وكذلك الأمم المتحدة سيكون حاضراً بالإضافة إلى السفير الإيطالي في مصر الذي سيكون هناك لتنظيم توزيع المساعدات التي سيتم إرسالها إلى الهلال الأحمر، بعد عبورها من مصر عن طريق رفح.

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