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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد صحفي فلسطيني وعائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في غزة

استشهاد صحفي فلسطيني
استشهاد صحفي فلسطيني في العدوان الإسرائيلي على غزة

استُشهد، ظهر اليوم الإثنين، صحفي فلسطينى، وعدد من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلى استهدف منزله شرق قطاع غزة. 

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وأفادت مصادر بالقطاع بأن الصحفي "نظمى النديم" استُشهد جراء قصف طائرات الاحتلال منزله الكائن في حي الزيتون، إضافة إلى استشهاد عدد من أفراد عائلته، دون معرفة تفاصيل أخرى. 

وباستشهاد النديم، ترتفع حصيلة الشهداء بين الصحفيين منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري، إلى 35 صحفيًا، فيما أصيب العشرات بجروح، إلى جانب قصف مقرات 50 مؤسسة إعلامية. 

وفي سياق متصل أكد سفير فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم اليوم الاثنين أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكًا بأرضه وهويته على الرغم من أن أبواب الهجرة مفتوحة أمامه.. قائلًا: "إن الحق الفلسطيني هو نواة للحق الإنساني وليس العربي فقط و30% من الجيل الصاعد يعي المخاطر الاستراتيجية الإسرائيلية".

وقال الفاهوم في مقابلة خاصة مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم من تونس "إن الغرب يتبع ويمارس عكس ما يدعو إليه من حقوق الإنسان وحرية التعبير ويقيدها" مضيفًا "إن الدول الغربية لم تسع لتنفيذ آليات إقامة دولة فلسطينية مستقلة التي تم رفضها بالكامل من قبل إسرائيل.

وأضاف الفاهوم: "أنه كان من الأفضل للغرب أن يدعم السلام في المنطقة لكن تم استخدام الأموال لدعم جيش الاحتلال".. محذرًا في الوقت نفسه من أن ما يحدث من تصعيد سيؤثر سلبًا على المنطقة برمتها وله مردود كارثي على إسرائيل وليس على فلسطين فحسب.

وأوضح الدبلوماسي الفلسطيني "أن فلسطين قوة عظمى بين البشرية على الرغم من جراحها وضعف إمكاناتها وهي بوصلة الحق للبشرية جمعاء" مشيرًا إلى أن العالم يعيش لحظة خجل من ذاته أمام الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

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