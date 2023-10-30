الهلال الأحمر: أحمد عز الأكثر تبرعًا بالمساعدات لأهالي غزة

أعلن الهلال الأحمر المصرى عبر صفحته الرسمية أن أكبر مساعدات تلقاها أهالى غزة كانت من مجموعة عز للصلب المملوكة لرجل الأعمال الوطنى أحمد عز وهى عبارة عن أغذية وأدوية.

وعلمت "الوفد" أن رئيس مجموعة عز المهندس أحمد عز، كان أصدر تعليمات صارمة لكل المسئولين بالمجموعة بعدم الحديث حول هذا الموضوع والكشف عنه، إلا أن عز فوجئ بالهلال الأحمر يكشف عنه عبر صفحته الرسمية.

كما علمت "الوفد" أن أحمد عز يقوم حتى الآن بإرسال مساعدات عبر ميناء رفح البرى إلى أهالى غزة تحت إشراف الحكومة المصرية.

كان أحمد عز أدان الهجوم البري والوحشى الذى تشنه إسرائيل على الشعب الفلسطينى المحاصر فى غزة، وذلك خلال الكلمة المرتجلة التى ألقاها فى افتتاح قمة الصلب العربى، التى تستضيفها القاهرة بأحد المنتجعات المصرية، بحضور أكثر من 250 شخصية عربية وأجنبية من المهتمين والعاملين بصناعة الصلب.