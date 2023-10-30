ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة لـ 8306 بينهم 3457 طفلًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلًا.

وأكدت الصحة الفلسطينية، سقوط 329 شهيدًا في الضفة الغربية برصاص قوات إسرائيلية منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر.

الأونروا تحذر من انهيار النظام المدني في غزة

وفي سياق متصل، حذر مدير شئون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، توماس وايت من انهيار النظام المدني بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع مشيرًا إلى اقتحام آلاف الأشخاص العديد من المستودعات ومراكز التوزيع التابعة للوكالة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال توماس وايت الناس خائفون ومحبطون ويائسون، وتتفاقم التوترات والخوف بسبب انقطاع خطوط الهواتف والاتصالات عبر الإنترنت، إنهم يشعرون أنهم بمفردهم وبأنهم معزولون عن عائلاتهم داخل غزة وعن بقية العالم.

وأشار مسئول الأونروا في غزة إلى أن النزوح الجماعي للسكان من شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب أدى إلى فرض ضغوط هائلة على تلك المجتمعات ؛ مما يزيد العبء على الخدمات العامة المتدهورة.. مشيرًا إلى أن بعض العائلات استقبلت ما يصل إلى 50 من أقاربها الذين لجأوا إلى بيت واحد وأن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية حتى الآن.