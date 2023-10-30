قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة لـ "الخائن "

ينتظر عشاق الدراما مسلسل "الخائن "، إذ تصدر اسم المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية محرك البحث الشهير جوجل،إذ قامت القنوات والمنصات الناقلة المختلفة ، بالتروج للمسلسل من الأن.

يعد مسلسل "الخائن" عمل مقتبس من مسلسل تركي شهير بنفس الاسم، حيث تدور أحداثه في إطار الدراما والتشويق، وتبدأ قصة المسلسل حول زوج وزوجة كانوا يعيشون حياة سعيدة في بداية حياتهم لكن تطرأ ظروف جديدة وتظهر فتاة بطريق هذا الزوج وتكون سكرتيرته الخاصة تبدأ بينهم قصة إعجاب في البداية وتتحول إلى الحب ومن هنا تكون بداية الخيانة وعندما تعلم زوجته تدبر خطة ذكية للانتقام وكشف سر زوجها الذي يخفي عنها منذ فترة طويلة.

مواعيد عرض مسلسل الخائن

بشكل رسمي أعلنت شبكة mbc عن طرح عمل جديد بعد انتهاء مسلسل كريستال نهاية هذا الأسبوع، على أن تعرض الحلقة الأولى من مسلسل الخائن الأحد المقبل الموافق 5 من نوفمبر ويتم عرض الحلقة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة بتوقيت السعودية، وتم عرض المسلسل عبر منصة شاهد vip والساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة mbc العراق، وسوف يتكون المسلسل من 90 حلقة.

أبطال مسلسل الخائن

النجم قيس الشيخ نجيب، والنجمة ريتا حرب، سلافة معمار، نور علي، مرام علي، خالد شباط،جينا أبوزيد، تاتيانا مرعب، جلال شموط، رولا بقسماتي، وايلي متري.

ويذكر أن نجح بطل المسلسل النجم قيس الشيخ نجيب في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، وآخر الأعمال التي شارك في بطولتها مسلسل ستيتلو الذي كان يعرض بشكل حصري على منصة شاهد الأصلي.