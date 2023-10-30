موعد انطلاق القمر الصناعي NEXSAT-1 (معلومات)

في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر من أجل توطين تكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية في مصر، تستعد وكالة الفضاء المصرية لإطلاق أول قمر صناعي تجريبي NExSat-1 خلال شهر نوفمبر المقبل.



ويأتي هذا إنجازًا مهمًا في ضوء التغيرات والأوضاع الدولية الراهنة، وأيضًا في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن القمر الصناعي في سطور:

ينطلق القمر الصناعي NExSat-1 في نوفمبر المقبل بالتعاون مع شركة BST الألمانية

يعد أول قمر صناعي للاستشعار عن بعد.

يصل وزن القمر الصناعي 70 كيلو جرامًا

مزود القمر الصناعي بعدد (2) كاميرا أحادية الطيف بدقة (5) أمتار إلى جانب كاميرا ذات مدى واسع.

ويصنف القمر من حيث الحجم من فئة الأقمار الصغيرة (Micro class بأبعاد 60*60*60 سم مكعب

تم استلام الأنظمة الفرعية وبرمجتها واختبارها بمعامل وكالة الفضاء المصرية.

ساهم في جمع الاختبارات أكثر من ستين مهندسًا خبيرًا

يستهدف المشروع بناء وإطلاق وتشغيل القمر الصناعى التجريبى لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية لأغراض الاستشعار من بعد.

يحتوي القمر الصناعي على البرمجيات وأنظمة التشغيل المطورة بمعرفة الخبراء المصريين والتى تم تصميمها لتلبي معظم متطلبات المهام المستقبلية.

كما أن استلام الأجزاء الخاصة بالقمر واختبارها تمت على أكثر من مرحلة، بدءًا من اختبارات الأنظمة الفرعية لكل جزء على حدًة، يلي ذلك الاختبارات المجمعة، والتي تزامنت مع التخطيط لأنماط التشغيل المختلفة للقمر، والتي يتم إجراؤها قبل وبعد كل من مراحل نقل القمر إلى موقع الاختبارات البيئية وأيضا إلى موقع الإطلاق، والانتهاء من جميع الاختبارات اللازمة للقمر الصناعي وإرساله إلى موقع الإطلاق.