السبت 28 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"انترنت لغزة" هاشتاج «starlinkforgaa» يتصدر التريند.. ما هو القمر الصناعي "ستارلينك"؟

ستارلينك
ستارلينك

انطلاقًا من مطالب الشعوب العربية بعدم قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وذلك على خلفية عملية استهداف مسارات الإنترنت والاتصالات أمس، تصدر هاشتاج starlinkforgaa" “ستارلينك” منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

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ويأتي ذلك تزامنًا مع مطالبة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة «X» وشركة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، بإتاحة الإنترنت الفضائي للفلسطينيين في غزة، وذلك بعد انقطاعه وشبكات الاتصال إثر الاجتياح البري الذي نفذته قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أمس.

 

ومع المطالبة بالاعتماد على "ستارلينك" لتوفير قطاع غزة بالإنترنت والاتصالات حتى لا يعيش في معزل عن العالم، كما أن للإنترنت دور كبير في وصول سيارات الإسعاف بسرعة إلى أماكن القصف في قطاع غزة، وفي هذا الإطار نرصد لكم أهم المعلومات عن القمر الصناعي "ستارلينك":

  • الشركة المطورة: شركة سبيس إكس الأمريكية
  • عدد الأقمار الصناعية: 2200 قمر صناعي حتى يوليو 2023
  • توفير خدمة إنترنت فائق السرعة إلى جميع أنحاء العالم
  • تستخدم الأقمار الصناعية تقنية الجيل الخامس للاتصالات (5G) لتوفير خدمة إنترنت فائق السرعة لأجهزة المستخدمين
  • تستخدم الأقمار الصناعية تقنية الربط البصري (O-TDMA) لتوفير اتصال إنترنت عالي السرعة
  • تتوفر ستارلينك حاليًا في أكثر من 25 دولة

المعلومات العددية عن الأقمار الصناعية "ستارلينك" من حيث الدورًا والحجم:

  • تدور الأقمار الصناعية على ارتفاع منخفض يبلغ حوالي 550 كيلومترًا
  • يبلغ وزن كل قمر صناعي حوالي 260 كيلوغرامً
  • يبلغ قطر كل قمر صناعي حوالي 1.2 متر
  • يبلغ سعر الجهاز الطرفي حوالي 599 دولارًا أمريكيً

ما هي مزايا "ستارلينك":

  • توفر ستارلينك اتصال إنترنت فائق السرعة يصل إلى 100 ميجابت في الثانية
  • يمكن لشبكة ستارلينك تغطية جميع أنحاء العالم
  • تتميز ستارلينك بموثوقية عالية حيث يمكنها العمل في ظروف الطقس القاسية

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، في القيام بعملية برية موسعة على عدد من المناطق في شمال غزة، وتم قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة ولم يعد هناك إمكانية لدى مراسل القنوات في التواصل مع قنواتهم وهو ما شكل مشاكل بعض الشئ.

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