قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفا عنيفا على قطاع غزة اليوم الإثنين، كما تقصف وادي شعبا جنوب لبنان بقذائف حارقة، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية".

وقال الناطق باسم حركة حماس في غزة، إن استمرار القصف والتصعيد الإسرائيلي يؤكد عدم اكتراث الاحتلال بالقوانين الدولية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 8000 شخص وأكثر من 20 ألف جريح وأكثر من ألفي مفقود بينهم قرابة 1000 طفل في قطاع غزة.

إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة

وفي سياق متصل، أكد رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح أن إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أنها لذلك "تنتقم من المدنيين الفلسطينيين في غزة"، وفق روسيا اليوم.

وعن الوضع الإنساني في غزة، لفت السفير عبدالفتاح إلى أن هناك طلبًا من قبل الإمارات العربية المتحدة بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة

كما نوّه خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك نيّة لإنشاء هيكل عربي للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل أكثر توسعًا في السياسة الخارجية.