مدارس غزة تتحول إلى مستشفيات ومراكز للإيواء (فيديو)

تحولت مدارس غزة، إلى مستشفيات ومأوى للنازحين بعد مقتل وجرح آلاف التلاميذ في القصف الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الإثنين، امتلاء الصفوف بالنازحين بدلا من الطلاب والباحات يملؤها الخوف بدلا من ضحكات الأطفال في مدارس غزة.

وأعلنت وزارة التربة والتعليم العالي، تعليق الدراسة في كل المدارس بقطاع غزة حتى إشعار آخر بعد استشهاد أكثر من 2000 طفل في القصف افإسرائيلي على القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 8000 شخص وأكثر من 20 ألف جريح وأكثر من ألفي مفقود بينهم قرابة 1000 طفل في قطاع غزة.

الاحتلال ينتقم من المدنيين في غزة

وفي سياق متصل، أكد رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح أن إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أنها لذلك "تنتقم من المدنيين الفلسطينيين في غزة"، وفق روسيا اليوم.

وعن الوضع الإنساني في غزة، لفت السفير عبدالفتاح إلى أن هناك طلبًا من قبل الإمارات العربية المتحدة بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة

كما نوّه خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك نيّة لإنشاء هيكل عربي للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل أكثر توسعًا في السياسة الخارجية.

وأضاف: من المفترض أن نناقش في جلسة مجلس الأمن غدًا قرارات بشأن تداعيات الأوضاع في قطاع غزة، وفقًا لما توصلنا له.