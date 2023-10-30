خطوات الحصول على قرض من مبادرة مشروعك.. تشجع الدولة وتدعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، وأشارت وزارة التنمية المحلية لاستمرار دعمها لتلك الحرف اليدوية، وذلك من أجل تحسين الدخل والعمل على توفير فرص عمل للشباب والفتيات، ويأتي هذا الدعم من خلال برنامج مشروعك الذي ترعاه وزارة التنمية المحلية، بحيث توفر تمويلا للمشروعات الصغيرة في مختلف أنحاء محافظات مصر، وبالأخص قرى حياة كريمة، وذلك لخلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج ودعم العمل الحر.

وتوفر المبادرة تمويلًا للمشروعات الصغيرة بمختلف المحافظات وتحديدا فى قرى حياة كريمة والمناطق البسيطة والقرى لخلق مزيد من فرص العمل والعمل على زيادة الإنتاج ودعم العمل الحر.

في السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات الحصول على قرض من مبادرة مشروعك

خطوات الحصول على قرض من مبادرة مشروعك

التوجه إلى أقرب وحدة محلية تابعة للمستفيد، ويتقدم بطلب للحصول على القرض المطلوب.

يقدم صاحب المشروع دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، يشمل القائم عليها وعدد العمالة والتكلفة المبدئية وموقع إقامة المشروع. تتم مراجعة الأوراق، ويتم تحديد حجم القرض الذي سيتم منحه للشباب.

ثم يتم تسليم الطلب لممثل البنك في وحدة مشروعك يقوم البنك بمراجعة الأوراق، ومن ثم يقوم بإخطار الشباب بالموافقة من عدمه.

وفي حالة قبول الطلب يستلم المواطن القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

المشروعات التي يدعمها البرنامج يستفيد من برنامج مشروعك كل محافظات مصر، ويتم دعم المشروعات المرتبطة بالبيئة، من أمثلة مشروعات زراعية وحيوانية وصناعية وحرف وغذائية.