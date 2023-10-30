تساعد على نمو الجنين وتحمي من السرطان.. 8 فوائد للجوافة

ثمرات الجوافة هي فاكهة موسمية تتميز بفوائد كثيرة، حيث أنها تتمتع بفيتمامينات عديدة منها فيتامين سي ، وأ،ب، ومغنسيوم ونحاس، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز فوائد الجوافة.

تساعد للحصول على البشرة صحية

تساعد مضادات الأكسدة في ثمرات الجوافة على حماية الجلد من ظهور تجاعيد البشرة، مما يجعلك تبدو أصغر سنًا، الشيخوخة أمر مؤكد في حياة الجميع، وتناول الجوافة كل يوم يمكن على الأقل إطالة العملية.

تعزز مستويات الهرمونات

تحتوي الجوافة على النحاس، وهو معدن مهم لازم لإنتاج وامتصاص الهرمونات، يساعد الغدة الدرقية على العمل على النحو الأمثل.

تساعد في عالج الإمساك

يحدث الإمساك بشكل رئيسي بسبب نقص الألياف في النظام الغذائي، تكتسح الألياف القولون وتسمح بحركة الأمعاء السهلة، والجوافة هي إحدى الثمار التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

تحمي من الإصابة بالسرطان

تحتوي الجوافة على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، مما يمنع الضرر المباشر الذي يلحق بالخلايا، بدون التأثير المضاد للأكسدة، فإن الأضرار التي تلحق بالخلايا بسبب الجذور الحرة المحيطة جيدة بما يكفي للحث على السرطان.

تساعد في هدوء الأعصاب

تحتوي الجوافة على مخزون غني من المغنيسيوم ، وهو عنصر غذائي مهم للحث على استرخاء الأعصاب والعضلات، هذه الخاصية تجعلها جيدة للغاية لمكافحة الإجهاد.

تفيد مرضى السكري

هناك جانبان مهمان للغاية يجعلان الجوافة فاكهة مثالية لمرضى السكر، أولاً ، إنه غني بالألياف وثانيًا، يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جدًا، كلتا الخواص مطلوبة لتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

تفيد العيون

قد لا تكون الجوافة محملة بفيتامين أ مثل الجزر ولكنها لا تزال مصدرًا مهمًا للمغذيات، يمكن أن يساعدك على الأقل في تلبية المدخول اليومي الموصى به من فيتامين أ والحفاظ على عينيك في حالة جيدة.

تساعد على نمو الجنين

الجوافة غنية بحمض الفوليك أو فيتامين ب 9 ، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الجهاز العصبي لدى الطفل، وبالتالي ، يمكن للنساء الحوامل الحصول عليها للمساعدة في حماية أطفالهن حديثي الولادة من الاضطرابات العصبية.