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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالمحسن سلامة: مقال الرئيس السيسي بالأهرام مصدر فخر ومسؤولية وتحدي

الكاتب الصحفي عبدالمحسن
الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد "الأهرام" شيء يدعو للفخر والمسؤولية والتحدي، بإصدار العدد الـ 50 ألفاً، واحتفاء الرئيس السيسي بهذه المناسبة مع المؤسسة ويقدرها. 

وأضاف "سلامة"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس السيسي أوضح في بداية مقاله أن هذا بشكل عام تحية لكل الصحفيين والإعلاميين في كل المجالات وخاصة مؤسسة الأهرام. 

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وأشار إلى أن العدد 50 ألفاً يعني 147 سنة تقريبا، ما دونها بعض التقطيعات الإجبارية، التي سقطت بسبب ظروف سياسية، لكن نحن نتحدث عن 50 ألف يوم صدرت فيها الأهرام وهذا رقم ضخم، ولا يوجد منافس تقريبا في هذا الأمر على الصعيد العالمي، سوى بعض الصحف التي لا يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة.

 

شديد الأهمية 

فيما قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إن مقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد "الأهرام" شديد الأهمية حيث تحدث فيه عن جريدة الأهرام منذ تأسيسها في عام 1875 وإصدار العدد الأول في 5 أغسطس، حيث كانت جريدة أسبوعية في هذا الوقت ثم أصبحت يومية في يناير 1881.

 وأضاف أن جريدة الأهرام شاهد على الأحداث في كل المراحل التاريخية، وهذا ما أكده الرئيس السيسي في مقاله، وكأنه يردد نفس مقولة عميد الأدب العربي طه حسين من أن الأهرام هي ديوان الحياة المصرية. 

وأشار إلى أن جريدة الأهرام كانت ترصد كل التطورات الوطنية والإنسانية والسياسية والاجتماعية في المجتمع المصري بروح من الموضوعية والمسؤولية، وأكد الرئيس السيسي في مقاله على مهنية الأهرام ووطنيتها في دورها في مواجهة المستعمر.

 

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