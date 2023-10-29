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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي وبايدن يتعهدان بتسريع المساعدات إلى غزة

الرئيس السيسي وبايدن
الرئيس السيسي وبايدن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث اليوم إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

واطلع بايدن الرئيس المصري على الجهود الأمريكية لضمان عدم قيام الأطراف الإقليمية بتوسيع الصراع في غزة.

وتعهد بايدن والرئيس المصري بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كبير اعتبارا من اليوم وعلى نحو متواصل.

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