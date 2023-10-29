السيسي وبايدن يتعهدان بتسريع المساعدات إلى غزة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث اليوم إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

واطلع بايدن الرئيس المصري على الجهود الأمريكية لضمان عدم قيام الأطراف الإقليمية بتوسيع الصراع في غزة.

وتعهد بايدن والرئيس المصري بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كبير اعتبارا من اليوم وعلى نحو متواصل.