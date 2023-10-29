أحمد موسى يعلق على مقال السيسي بالأهرام.. الرئيس يدعم الصحافة (فيدية)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المقال الذي سطره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العدد رقم 50 ألف لجريدة الأهرام الذي صدر اليوم الأحد؛ هو رسالة مؤثرة، وفي منتهي القوة، تبرز المعني الحقيقي لتقدير الرئيس للصحافة والإعلام.

الرئيس يدعم الصحافة والإعلام

ووجه أحمد موسي، خلال برنامجه “علي مسئوليتي” على فضائية “صدي البلد” مساء اليوم، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقاله في جريدة الأهرام، مشيرا إلى أن الرئيس يدعم الصحافة والإعلام.

وأوضح أحمد موسى أن مقال الرئيس السيسي، يؤكد مجددا انحيازه ومعرفته بقيمة الصحافة والإعلام، وقيمة رسالة الصحفيين والإعلاميين، مشيرا إلى أن هناك دعم كبير من الرئيس لكل من يعمل في الأهرام والصحافة والإعلام المصري.

وقال الدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ الإعلام، إن مقال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بجريدة الأهرام، بمناسبة صدور العدد 50000 للجريدة، يؤكد مدى الصقل الكبير للمؤسسة التي تتسم دائما بالمصداقية ومبادئ المهنة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن رسالة الرئيس السيسي، من المقال هو التأكيد على الدور الكبير لمؤسسات الإعلام في وقت السلم والحرب، مشيرا إلى أن مؤسسة الأهرام عبر تاريخها الكبير كانت جسرا للتقارب بين مصر والدول العربية.

وأوضح أن الأهرام، تعد قلعة من قلاع مصر، لافتا إلى أن المقال جاء في توقيت مهم وهو يضع على الإعلام مسئولية كبيرة في الوعي لما يحاك بالوطن حاليا من تحديات سواء في الداخل أو الخارج.

وشدد على أن المقال، له دلالات كبيرة في هذا التوقيت، مبينا أن الأهرام شكلت وجدان العديد من الأجيال ومنهم جيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن مقال الرئيس السيسي، في الأهرام، وضع الإعلام أمام مسئولية كبيرة في الفترة المقبلة مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

فيما قالت الإعلامية عزة مصطفى إن مؤسسة الأهرام صرح كبير في عالم الصحافة، منوهًا إلى أنه قديما كان حلم أي حد الصعود للطابق السادس في جريدة الأهرام وهو تاريخ لمصر كلها كان يجلس فيه العظماء من الكتاب والصحفيين.

واختتمت الإعلامية عزة مصطفى حديثها، مشيرة إلى أن مقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في جريدة الأهرام، بمثابة دعم لمهنة الإعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص.