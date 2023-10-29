الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خالد البلشي: أشعر بالتقصير منذ بداية الحرب على غزة

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

دور كبير يقوم به الصحفيون في قطاع غزة لنقل الحقيقة من الأرض، وهي رسالة مهنة صاحبة الجلالة، وهدف كبير يقوم به الصحفيين في غزة للقضاء على تضليل الإعلام الغربي في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، أنه يشعر بالتقصير منذ الحرب على غزة ويريد عمل أكثر، موضحًا أن دور الصحفيين في غزة من الأرض الآن هو لنقل الحقيقة كاملة والتصدي لجريمة الإعلام الغربي بحق العدوان على فلسطين، وهذا الرصد هو مهم في هذا التوقيت، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد.

حديث الكاتب الصحفي خالد البلشي مع الإعلامي خيري رمضان

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وتابع: “هناك زميلة في التلفزيون الفلسطيني استهدف منزله ولكنه استكملت العمل على الهواء، هناك تقارير مصنوعة غير الموقف الدولي بخصوص الحرب على غزة.. بطولة الشعب الفلسطيني والزملاء الصحفيين على الأرض غيرت الموقف الغربي تجاه الحرب في غزة”.

وأوضح أن هناك أحد الزملاء فقد 10 من عائلته جراء القصف على غزة، مشددًا على أننا الآن أمام موقف بطولي يقدمونه الصحفيين في غزة، معقبًا: "بطولة الشعب الفلسطيني كشفت أنه لابد أن تدافع عن القيم.. الإعلام الغربي تحول لسلاح في يد المحتل".

وفي سياق أخر، خاطب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للمطالبة بحل مشاكل الزملاء فى مجلة الإذاعة والتليفزيون من (تعطيل صرف باقي متجمد بدل التدريب والتكنولوجيا، وتعطيل الترقيات، وتأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، وبعض المستحقات المالية لهم)
وطالب نقيب الصحفيين فى خطابه بسرعة إيجاد حلول نهائية لمشاكل الزملاء حتى يتمكنوا من أداء عملهم فى بيئة عمل ملائمة.

وأشار خالد البلشي فى خطابه إلى ورود شكاوى عديدة بشأن تعطيل صرف باقى متجمد بدل التدريب والتكنولوجيا لدى الهيئة للزملاء صحفيى مجلة الإذاعة والتليفزيون، الذى تأخر صرفه دون سبب، الأمر الذى  يعد بمثابة إهدار لحقوق الزملاء بالمجلة.

كما لفت البلشى إلى تأخير وتعطيل ترقيات الزملاء بالمجلة منذ عامين رغم استيفائهم جميع الشروط، والمدد البينية المطلوبة للترقى دون سبب واضح، الأمر الذى يعد إهدارًا كاملًا لحقوقهم طبقًا لقوانين ولوائح العاملين، خاصة بعد استيفائهم جميع الشروط، والمدد البينية المطلوبة لترقى أى زميل.

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