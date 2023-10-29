البلشي: عدم حماية إسرائيل للصحفيين رسالة وتهديد بالقتل (فيديو)

استنكر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، جريمة استهداف ناقلي الحقيقية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم على غزة.

وقال "البلشي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأحد، أن ما يحدث في غزة جريمة إبادة وحرب، والاحتلال الإسرائيلي يواصل جريمة أكبر وعدم حماية الصحفيين هو رسالة وتهديد بالقتل وتحدث دون أن يتحدث أحد من الغرب، مؤكدًا أن بطولة زملاءنا تكشف أننا نقدم الحقيقة من على الأرض.

استهداف 20 منزل لصحفيين

وتابع: “نموذج وائل الدحدوح هو نموذج على الأرض وهناك زملاء فقدوا عائلتهم”، مشيرا إلى أن هناك 20 منزل لصحفيين تم استهدافها ومازالت الحقيقة تنقل في غزة، منوهًا بأن هناك إصرار من صحفيين غزة على نقل الحقيقة والعمل، موضحًا أن هذه دروس تعطي في الصحافة، بينما آلة الإعلام الغربي تعاملات بانحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي.

وأردف البلشي: "تحية إجلاء لكل من ينقل الحقيقة في غزة من على الأرض، والكيان هو عدو للحقيقة"، منوهًا بأنه الحقيقة أن القتل على الهوية الصحفية واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لآثار الحرب الإسرائيلية المستمر على قطاع غزة لليوم 23 على التوالي.

وقال معروف، في مؤتمر صحفي: نذكر الاحتلال النازي ببعض ضحايا مجازره، قتله أطفالا رضع، منهم: الشهيدة الرضيعة، ماريا الشنطي (4 شهور)، الشهيدة الرضيعة، تسنيم قرمان (شهران)، الشهيد الرضيع معاذ العايدي (أسبوعان)، الشهيدة الرضيعة مها البابا (6 أشهر)، الشهيدة الرضيعة غزل الحداد (9 أشهر) .

واضاف أن الاحتلال ارتكب جرائم بحق عدد من العائلات، منها: عائلة شهاب: 25 شهيدا، عائلة سكيك: 24 شهيدا، عائلة أبو توهة: 21 شهيدا، عائلة البردويل: 21 شهيدا، عائلة الكفارنة: 20 شهيدا.

وقال معروف إن مستشفى القدس التي هددها الاحتلال وجدد قصف محيطها يتواجد فيها نحو 16 ألف نازح فيما تضم مستشفى الشفاء أكثر من 60 ألف نازح، منهم آلاف الجرحى والمرضى.

وأضاف أن تهديد المستشفيات، يتساوق مع التهديد الجديد الذي صدر عن وزير الاتصالات الصهيوني ضد إيلون ماسك بعد حديثه عن تزويد المؤسسات الدولية في غزة بالإنترنت فضائي (ستارلينك)، ما يثبت استمرار عنجهية الاحتلال التي يمارسونها بعنصرية وفوق القانون.

وأعلن معروف أنه مع استمرار العدوان وتصاعد المحرقة الصهيونية بات قطاع غزة منطقة منكوبة، داعيا كل المؤسسات الدولية والمنظمات الإغاثية إلى التداعي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وحذر المواطنين من العبث بأية مخلفات من قذائف الاحتلال، داعيا إياهم للإبلاغ عن أي مخلفات إسرائيلية