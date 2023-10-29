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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم فوي فوي فوي فى آخر ليلة عرض

فيلم فوي فوي فوي   
فيلم فوي فوي فوي   

وصلت إيرادات فيلم " فوي فوي فوي" أمس،السبت، 214.981 جنيها، في دور العرض السينمائية المختلفة، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي.

فيلم فوي فوي فوي    

تفاصيل فيلم فوي فوي فوي    

فوي فوي فوي هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

 

وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

 

فيلم فوي! فوي! فوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وأقيم مؤخرًا العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي" بإحدى سينمات مدينة ٦ أكتوبر بحضور كوكبة من نجوم الفن والشخصيات العامة.

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الجريدة الورقية