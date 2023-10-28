ويجز يطلق ثالث حفلاته الغنائية في أمريكا وكندا بنيويورك.. غداً

يستعد الفنان ويجز، لإحياء ثالث حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في نيويورك، غداً الأحد 29 أكتوبر، وذلك بعد إحيائه حفله الأول في تورنتو، وحفله الثانى في مونتريال.

ويجز

من ناحية أخري، أعلن الفنان ويجز، عن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التى سيبدأها يوم الأربعاء المقبل في تورنتو، والتبرع بجزء من أرباح الجولة لدعم فلسطين، حيث علق على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلاً: "بينما تنفطر قلوبنا على أخواننا في غزة والعنف المستمر".

موقف ويجز من القضية الفلسطينية

أضاف ويجز: "نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية، ولقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات".

تابع ويجز: "وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكل المدنيين فى غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعى".

ويجز

أكد ويجز على دعمه للقضية الفلسطينية من خلال حفله المقام بكندا، وذلك ضمن فعاليات حفلاته خارج مصر الفترة الحالية مؤكداً أنهم كانوا سيقدموا على خطوة إلغاء تلك الحفلات إلا أنهم فضلوا استغلالها لصالح غزة بالتنويه لها وما يحصل على الأرض واستغلال الحفلات لدعمهم سواء عبر التبرع لأهالينا في غزة أو بالحديث حول القضية الفلسطينية.

وشارك "ويجز"، فى وقفة بلندن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، الذى يتعرض لحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونشر مطرب الراب ويجز فيديو للوقفة الاحتجاجية على صفحته عبر موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام".