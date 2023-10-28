تضامنًا مع فلسطين.. كاظم الساهر يؤجل حفلاته الغنائية المقبلة: لا احتفال وأهلنا تحت القصف

كشف الفنان كاظم الساهر عن تأجيل حفلاته الغنائية المقرر إقامتها في دولة قطر وعمان إلى أجل غير مسمى، تضامنًا مع فلسطين، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة، وذلك من خلال نشر صورة لعلم فلسطين عبر حسابه على "انستجرام"، تحمل تعليق: "لا احتفال وأهلنا تحت القصف".

كاظم الساهر

موقف كاظم الساهر من القضية الفلسطينية

نشر كاظم الساهر صورة، قائلاً: "بسبب الظروف المأساوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى، وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن، ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود".

كاظم الساهر

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت مساء أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن انقطاع الكهرباء بغزة يصعب الوصول للجرحى، موضحة أنه لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف في غزة.

وأضافت "الصحة العالمية": ما زلنا لا نستطيع التواصل مع موظفينا في غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية.