عاجل
نتنياهو: العملية البرية الجارية في غزة هي المرحلة الثانية من الحرب
السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تضامنًا مع فلسطين.. كاظم الساهر يؤجل حفلاته الغنائية المقبلة: لا احتفال وأهلنا تحت القصف

كاظم الساهر
كاظم الساهر

كشف الفنان كاظم الساهر عن تأجيل حفلاته الغنائية المقرر إقامتها في دولة قطر وعمان إلى أجل غير مسمى، تضامنًا مع فلسطين، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة، وذلك من خلال نشر صورة لعلم فلسطين عبر حسابه على "انستجرام"، تحمل تعليق: "لا احتفال وأهلنا تحت القصف".

كاظم الساهر

موقف كاظم الساهر من القضية الفلسطينية

نشر كاظم الساهر صورة، قائلاً: "بسبب الظروف المأساوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى، وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن، ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود".

كاظم الساهر

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت مساء أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن انقطاع الكهرباء بغزة يصعب الوصول للجرحى، موضحة أنه لا يمكن إجلاء المرضى في مثل هذه الظروف في غزة.

وأضافت "الصحة العالمية": ما زلنا لا نستطيع التواصل مع موظفينا في غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية.

txt

موعد طرح مسرحية "الجميلة والوحش" بمدينة 6 أكتوبر

txt

أحمد الفيشاوي يستمر بتصوير فيلمه الجديد "السيستم"

txt

فيلم وداعاً جوليا بالسينمات المصرية.. اليوم

txt

ويجز يطلق ثالث حفلاته الغنائية في أمريكا وكندا بنيويورك.. غداً

txt

إيرادات فيلم فوي فوي فوي فى آخر ليلة عرض

txt

تأجيل حفل شيرين عبدالوهاب في السعودية.. الشركة المنظمة تكشف السبب

txt

أحمد خالد صالح ينضم لفيلم "شمس الزناتى"

txt

نيكول سعفان تعلن تطوعها في الهلال الأحمر المصري لمساعدة الشعب الفلسطيني (شاهد)

txt

إيرادات فيلم العميل صفر فى آخر ليلة عرض

txt

محمد محمود عبد العزيز يعلن وفاة خاله .. موعد ومكان الجنازة والعزاء

مواد متعلقة

موعد طرح مسرحية "الجميلة والوحش" بمدينة 6 أكتوبر

أحمد الفيشاوي يستمر بتصوير فيلمه الجديد "السيستم"

فيلم وداعاً جوليا بالسينمات المصرية.. اليوم

ويجز يطلق ثالث حفلاته الغنائية في أمريكا وكندا بنيويورك.. غداً

إيرادات فيلم فوي فوي فوي فى آخر ليلة عرض

تأجيل حفل شيرين عبدالوهاب في السعودية.. الشركة المنظمة تكشف السبب

أحمد خالد صالح ينضم لفيلم "شمس الزناتى"

نيكول سعفان تعلن تطوعها في الهلال الأحمر المصري لمساعدة الشعب الفلسطيني (شاهد)
الجريدة الورقية