قصة حب بين شريف سلامة وتارا عماد في مسلسل "العودة"

يقوم الفنان شريف سلامة بتصوير مسلسل "العودة" فى إطار رومانسي، حيث تنشأ قصة حب بينه وبين الفنانة تارا عماد ومن المقرر طرحه خلال الفترة القادمة خارج السباق الرمضانى.

شريف سلامة

تفاصيل مسلسل العودة

وصور المخرج أحمد حسن عدة مشاهد من المسلسل الذى يعد من أبرز مسلسلات في موسم الأوف سيزون، حيث صور في مناطق مدينة 6 أكتوبر وبعض الشقق ومناطق أخرى.

تارا عماد

أحداث مسلسل العودة

يناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

أبطال مسلسل العودة

المسلسل من بطولة شريف سلامة، عصام السقا ، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.