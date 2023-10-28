موعد طرح مسرحية "الجميلة والوحش" بمدينة 6 أكتوبر

انطلقت مسرحية "الجميلة والوحش" بأحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر، من بطولة مروة عبد المنعم وحمزة العيلي.

مسرحية الجميلة والوحش

أبطال مسرحية الجميلة والوحش

من ناحية أخري، العرض من إخراج محسن رزق ويشارك في البطولة كل من، رضا حامد ، كريم يحيي، ومجموعه كبيرة من الشباب، وديكور حمدي عطية ، أشعار عادل سلامة ، موسيقي هيثم الخميسي، مخرج منفذ علاء عيد، كوافير محمد سليمان ، إضاءة عز حلمي ، استعراضات مصطفي حجاج ، ماكير إبراهيم عبد الوهاب".

أحداث مسرحية الجميلة والوحش

تدور أحداث مسرحية "الجميلة والوحش" فى إطار خيالى عندما يتحول أحد الأمراء إلى وحش دميم على يد ساحرة رفض أن يضيفها فى قلعته، ولم تكتف بتحويله وإنما حولت كل عاملى القصر من الخدم إلى أدوات منزلية على أن يعودوا لحالتهم الطبيعية إذا ما تعلم الأمير كيف يحِب، وعلى الجانب الآخر فتاة، كانت تعانى من الوحدة وعدم تفهم أهل القرية البسيطة لأحلامها وطموحاتها، ويلتقى الوحش بها عندما تذهب للقصر لتحرير والدها المحتجز من قبل الوحش، وهنا تقوم بتحرير والدها مقابل أن تحتجز مكانه.

ويوما فيوم تكتشف أن الوحش يملك قلبا طيبا رغم ملامحه البشعة، فبعد أن أنقذها من الذئاب عند محاولتها الهرب تغيرت طباعه بشأنها، وأصبح أكثر مودة من ذى قبل إلى أن حررها وتركها تعود لأبيها، وهكذا يعود الوحش إلى صورته الطبيعية بعد أن عرف الحب الذى لم يكن يعرفه من قبل.