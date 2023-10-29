نصائحمهمة لتجنب التهابات البروستاتا

تعد البروستاتا غدة تناسلية مهمة تقع أمام المستقيم، وأسفل المثانة البولية حول مجرى البول الخلفى، ومحاطة بمحفظة قوية، وعند حدوث التهاب بها وما يصاحبه من تورم وانتفاخ بالأنسجة، تضغط على هذه المحفظة وتسبب هذا الشعور المستمر بالألم داخل الحوض، وتعمل البروستاتا على إنتاج السائل المختلط مع الحيوانات المنوية لتكوين السائل المنوى.

ويوضح الدكتور محمد حسنى جابر، استشارى جراحة المسالك البولية والتناسلية بمستشفى احمد ماهر التعليمى، أن البكتيريا تتسبب فى 10% من أمراض البروستاتا، وتنتقل نسبة ضئيلة منها عن طريق العلاقات، بينما تكون النسبة الأكبر مصاحبة لالتهابات الجهاز البولى، والتدخلات الجراحية به.

ويشير الدكتور محمد حسنى جابر إلى أنه فى معظم الحالات التى تعانى من التهاب البروستاتا المزمن، تكون مظاهر الالتهاب بالبروستاتا غير مصاحبة لوجود البكتريا بها، ومن الأسباب الأخرى للالتهابات، اضطرابات الجهاز المناعى بالجسم، حيث يهاجم أنسجة البروستاتا بدون سبب واضح، وبعض مرضى التهاب البروستاتا يعانون لفترات طويلة، من أعراض مثل الألم اثناء التبول وكثرة عدد مرات التبول، وألم أسفل كيس الصفن، وألم داخل الحوض وأسفل الظهر بالخصيتين، وأعراض سرعة القذف والشعور بالألم اثناءه، والشعور بالتعب والإرهاق المستمر بدون سبب واضح.

ويضيف الدكتور محمد حسنى جابر، أن هذه الأعراض تحاصره تماماً، وتكاد تصيبه بالاكتئاب من يأسه من الشفاء، على الرغم من كثرة العلاج واستشارة الاطباء، وقد تبدو أعراض التهاب البروستاتا مثل أعراض حالات أو مشاكل طبية أخرى، وبالتالى يجب على المريض مراجعة طبيبه المختص عند ظهور أى من تلك الأعراض عليه، للحصول على التشخيص الصحيح وبدء مرحلة العلاج مبكرا.

ولتشخيص المرض لا بد من استمرار الأعراض لمدة ثلاثة شهور متصلة لتفرقته عن حالات الالتهاب الحاد التى تحدث بصورة مفاجئة ويصاحبها بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة.

ويشير الدكتور محمد حسنى جابر، لابد من فحص سائل البروستاتا تحت المجهر لتأكيد، وجود البكتريا من عدمه، حيث يحتاج علاجها فترة كافية من العلاج بالمضادات الحيوية، أما فى حالة عدم وجودها، فالعلاج يتم بالمضادات المناسبة للالتهاب.

ويعتمد العلاج على نوع وسبب الالتهاب لدى المريض، واختيار خطة العلاج المناسب له، ولابد أن يتم العلاج والمتابعة الطبية لفترة كافية، لضمان عدم عودة المرض.

ويوضح الدكتور محمد حسنى جابر، المرض ليس له علاقة بسرطان البروستاتا، كما يعتقد الكثير من المرضى، وهو ليس من الأمراض المعدية، ومن الممكن شفاؤه بصورة كاملة، بعد أتباع عدد من النصائح الهامة، منها تجنب حدوث الإمساك، وتجنب الطعام الذى يسبب الأعراض، مثل: الكافيين، والأطعمة الغنية بالتوابل، والوجبات الحريفة، وعلاج التهابات الجهاز البولى بصورة كاملة، ولفترة كافية، والتأكد من تمام الشفاء بالمتابعة الطبية الجيدة، وتجنب احتجاز البول لفترات طويلة، وشرب الكثير من السوائل، للمساعدة فى إخراج البكتيريا من المثانة.

ويختتم الدكتور محمد حسنى جابر، فى عدد قليل من الحالات قد يحتاج المريض للتدخل الجراحى، لإزالة أسباب التهاب الجهاز البولى، مثل حصوات المثانة البولية والكلى أو إزالة كيس صديدى صغير بالبروستاتا عن طريق المنظار أو تصليح ضيق بمجرى البول عن طريق المنظار الضوئى.