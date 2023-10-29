القباج تستقبل رئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركي AFAD لبحث إيصال المساعدات لغزة

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري السيد أوكاي ماميش محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركي AFAD ، والدكتورة فاطمة ماريج رئيسة جمعية الهلال الأحمر التركي، والسفير صالح موطلو شن، سفير دولة تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لهم، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والمستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في إيصال الإغاثات والمساعدات الإنسانية المقدمة من دولة تركيا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر جمعية الهلال الأحمر المصري.

الخبرة التركية في إدارة الأزمات

وثمنت القباج الخبرة التركية في إدارة الأزمات، وهذا ما ظهر بوضوح في إدارة الأزمة التركية الأخيرة جراء أعنف زلزال أصاب دولة تركيا أثناء العام الحالي، والذي تسبب في وفاة 52 ألف ضحية بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين، وقد أثبتت قوات الإغاثة التركية نجاحاً كبيراً في احتواء الأزمة وتداركها، والتعامل مع فترة ما بعد الأزمة، مثمنة كذلك ما وصلت إليه تركيا من إنجازات على المستوى الاقتصادي والتنموي.

القباج تستقبل رئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركي AFAD

القباج تستقبل رئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركي AFAD