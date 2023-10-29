مدبولي يستعرض تقريرًا حول متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة من 14 أكتوبر الجاري وهو تاريخ بدء تفعيل المبادرة وحتى 19 أكتوبر2023.

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الرقابية قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، وأسفرت عن ضبط 5938 قضية تخص " عدم الإعلان عن السعر"، كما تم ضبط 257 حالة تخص " البيع بأزيد من السعر الوارد في إطار المبادرة أو المتداول"، تشمل 32.036 طن من السكر، والمكرونة، والعدس، والفول والجبن الأبيض " عيني"، كما تشمل 11160 قطعة بيض مائدة " عيني"، كما شملت المضبوطات الأخرى 6493 عبوة من المسلي، والجبن الأبيض، والمشروبات الغازية "عيني".

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، وقال: نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشيرا إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي تتضمن انخفاضًا في أسعارها بنسب تتراوح بين 15% - 25%.