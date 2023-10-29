صحة الدقهلية: برنامج تدريبي حول دور الأخصائي الاجتماعي في المجال الطبي

قامت إدارة الخدمة الاجتماعية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، بالتنسيق مع قسم التدريب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، بتنفيذ برنامج تدريبي لطلبة وطالبات المعهد علي دور الاخصائي الاجتماعي في المجال الطبي.

وتناولت الدورة دور الأخصائي الاجتماعى وتكامله مع أدوار باقى الفريق الطبي بهدف تقديم خدمة علاجية تلبي احتياجات وتطلعات المرضى والمترددين.

ألقى المحاضرة علاء رزق، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية، حيث استعرض الدور التنفيذي للأخصائي الاجتماعي الطبي مع المرضى محوريته مع الفئات الأولى بالرعاية مثل مرضى الدرن والجذام وكذا مع الأطفال المعثور عليهم وفي مجال التربية الاجتماعية بمدارس التمريض.



جدير بالذكر أنه سيتم تدريب طلبة وطالبات على الممارسة المهنيه لهذا الدور في بعض مستشفيات مديرية الصحة بالدقهليه بعد موافقة وكيل وزارة الصحة الدكتور شريف مكين على تنفيذ هذا البرنامج وذلك فى إطار رؤية مصر 2030، واهتمام الدولة بربط الجانب الأكاديمي بالعملي لتخريج شباب مؤهل ومدرب و مستعد لدخول سوق العمل.