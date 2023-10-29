محافظ الفيوم يفتتح وحدتي التصلب المتعدد وتفتيت الحصوات بالمستشفى العام

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدتي "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بمستشفى الفيوم العام، كما تفقد أعمال رفع كفاءة قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس عمرو أبو السعود عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الدمرداش مدير مستشفى الفيوم العام، والدكتور أحمد سعد مدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينة الفيوم، ونرمين شهاب رئيس التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، و محمد لطفي مدير عام التجزئة بمنطقة شمال الصعيد، و نادية الكراني رئيس مجلس أمناء مؤسسة في محبة الرحمن الخيرية، والدكتور مصطفى عبد الحفيظ رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى الفيوم العام.

عقب الافتتاح، تفقد المحافظ، وحدة التصلب المتعدد المقامة على مساحة 60 مترا، بتكلفة إجمالية مليون و250 ألف جنيه، جهود ذاتية، وتمويل من جمعية في محبة الرحمن الخيرية، وتضم الوحدة 2 سرير و4 كراسي، للرعاية النهارية، مجهزة بالكامل.

آليات عمل الوحدة

كما استمع الأنصاري، لشرح مفصل حول مكونات وآلية عمل الوحدة التي تخدم الحالات المرضية من الفيوم ومحافظات شمال الصعيد، وتأتي متواكبة مع توجهات الدولة نحو إنشاء وحدة للتصلب المتعدد بكل محافظة من محافظات الجمهورية، بهدف التخفيف عن المرضى، حيث يتكلف علاج المريض الواحد من 150 إلى 600 ألف جنيه سنوياً.

كما افتتح محافظ الفيوم، وحدة تفتيت حصوات المسالك البولية بالموجات التصادمية، وتفقد أقسام الوحدة واستمع لشرح حول مكونات وآلية العمل بالوحدة، التي تم تزويدها بجهاز من أحدث أجهزة تفتيت الحصوات بالعالم، مساهمة من البنك الأهلي المصري، ووجه المحافظ، بالتنسيق المشترك بين فرع التأمين الصحي ومستشفى الفيوم العام، والبدء فوراً في استقبال الحالات المرضية المحولة من التأمين الصحي، لتلقي العلاج بالوحدة الجديدة لتفتيت الحصوات بمستشفى الفيوم العام.

كما شملت جولة المحافظ بمستشفى الفيوم العام، تفقد أعمال رفع كفاءة قسم العلاج الطبيعي، ووجه محافظ الفيوم بفتح القسم أمام الحالات المرضية المحولة من التأمين الصحي لتخفيف العبء عن كاهلهم والتيسير على ذويهم.



































