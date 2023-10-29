شاهد.. هكر أردني يخترق أكبر قناة إسرائيلية بعلم ونشيد فلسطين

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يوثق اختراق هكر قال إنه أردني اخترق بث القناة 13 الإسرائيلية، وقام بوضع العلم والنشيد الوطني الفلسطيني.

وتعتبر القناة 13 من أكثر المحطات الإسرائيلية مشاهدة.

وكانت القناة تبث على الهواء حينما تمكن هكر يدعى "يوسف جاد الله" من اختراق البث ونشر صورة لعلم فلسطيني مع صوت النشيد الوطني الفلسطيني "فدائي".

وكتب على الشاشة "تم الاختراق من الهاكر الأردني يوسف جاد الله".

وأضاف: "فلسطين حرة وستبقى حرة".

واستمر الاختراق نحو 10 ثوان دون أن تعلق القناة الإسرائيلية رسميا عليه.

وجاء الاختراق في وقت تم فيه تصعيد الاحتياطات الإلكترونية بشكل كبير في إسرائيل لمنع الاختراقات.

وذلك غداة ليلة من القصف الكثيف لقطاع غزة والاشتباكات على الأرض، ودخول الحرب مرحلة جديدة، مما أدى لارتفاع القتلى الفلسطينيين إلى 8 آلاف، وإطلاق مناشدات لإنهاء المعاناة الكارثية.

أكثر من 8 آلاف شهيد فلسطيني

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية لوكالة فرانس برس، إن حصيلة القتلى جراء الحرب تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال. وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 قتلى بحسب الوزارة.

معاناة كارثية

في السياق نفسه، أطلقت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت مناشدات للعالم، بالتحرك لوقف المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت ميريانا سبولياريتش: "هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه"، مضيفة: "لقد صدمتُ من المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية، وأحض أطراف النزاع على وقف التصعيد الآن".

وشددت على أن الخسارة المأسوية لأرواح الكثير من المدنيين أمر مؤسف، مضيفة: "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف، وفي ظل الحصار العسكري القائم، لا توجد أيضا استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا".

وكانت سبولياريتش تتحدث بعد ساعات على انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة "التصعيد غير المسبوق" للقصف على غزة، ودعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار.

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