مختار غباشي: ضربات إسرائيل على غزة تعادل قنبلة هيروشيما (فيديو)

علق الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على الحرب في غزة، والعدوان المستمر في القطاع منذ 23 يوما، مؤكدًا أن ما يحدث مشهد محزن للغاية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن المدنيين في غزة يتعرضون لطوفان من الضربات بشكل يومي تحدثت عنها مراكز استطلاع كثيرة، بأنها كانت تساوي قنبلة هيروشيما منذ 4 أيام.

وأوضح أن إسرائيلة دولة فوق نطاق الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ولا مشكلة لديها، ولم يعترض أحد على ضرباتها التي طالت المستشفيات والمساجد والكنائس ومراكز أونروا.

وأشار إلى أن 2.3 ملايين نسمة، يسكنون في قطاع غزة ولا يوجد مكان واحد آمن فيه يستطيع أن يذهب إليه أو يحتمي به شخص، ومن ثم، فإن واقع الصراع على قطاع غزة مهين للنطاقين الدولي والإقليمي أن تكون الضربات بهذه القسوة.

التاريخ سوف يحاكم الجميع

وأوضح أن أمين عام الامم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحدث عن الجرائم في قطاع غزة وقال إن التاريخ سوف يحاكم الجميع، كما قال إن ما فعلته حماس في السابع من أكتوبر لم يأتِ من فراغ ولكن نتيجة لظلم تعرضت له القضية الفلسطينية على مدار العقود الطويلة الماضية.

وذكر أن صاحب اليد العليا لوقف هذه الحرب الولايات المتحدة وإسرائيل، موضحًا أن العالم الغربي يدعم دولة الاحتلال بفجاجة وصلت إلى حد أن يأتي رئيس وزراء بريطانيا في طائرة وينزل من المكان الخاص بالمعدات والمساعدات العسكرية وليس مكان النزول الطبيعي لأي مسؤول يأتي من الخارج.

توغلت قوات جيش الاحتلال إلى قطاع غزة

توغلت قوات جيش الاحتلال، الجمعة، في وسط قطاع غزة ونفذت خلال الليل عملية محددة الهدف، بدعم من طائرات مقاتلة ومسيرات، على أهداف لحركة حماس.

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر منصة إكس، إن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع دون تكبد إصابات.

وبموازاة هذه العملية البرية، جرى قصف أهداف لحماس في وسط القطاع وعلى امتداده، بحسب البيان.