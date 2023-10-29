الأحد 29 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يعاين ملعب لوفتوس قبل دقائق من ملاقاة صن داونز

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي على معاينة أرضية ملعب لوفتوس ستاديوم ، قبل نزول لاعبي الأحمر واجراء عمليات الإحماء استعدادا لملاقاة صن داونز الجنوب أفريقي المرتقبة في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وأعلن الجهاز الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق بينهما بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية ، لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وجاء تشكيل الفريق الجنوب أفريقي كما يلي..
في حراسة المرمى: رونوين ويليامس.
خط الدفاع: عبدالمنعم بوطويل، موسى ليبوسا، ريفالدو كوتزي، أوبري موديبا.

خط الوسط: خوليسو موداو، تيبوهو موكيانا، مارسيلو أليندي، جونيور ميندييتا.
الهجوم: ثيمبا زواني، جاستون سيرينو.

على صعيد متصل شهد تشكيل الأهلي تغييرات بالجملة ، وفقاً لما أعلنه السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر منذ قليل.


وجاء تشكيل الأهلي كما يلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة مباشرة فور انتهاء المواجهة ، على أن يبدأ الفريق الأحمر استعداداته لمواجهة الإياب التي تقام بين الفريقين مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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