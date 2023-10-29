ناصيف زيتون ينضم لسلسة الحفلات المؤجلة

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان ناصف زيتون في العراق، عن تأجيله وذلك تضامنًا مع تصاعد الاحداث العصيبة في فلسطين.

تأجيل حفل ناصيف زيتون في العراق

وكان من المفترض إقامة حفل ناصيف زيتون في الثاني من نوفمبر القادم، على أحد المسارح الكبرى بالعاصمة العراقية، ومع تصاعد وتيرة الاحداث في قطاع غزة والتي وصلت للحصار الكامل وقطع كافة سبل الحياة هناك، قررت الشركة تأجيل الحفل لأجل غير مسمى.

وفي سياقٍ متصل يستعد ناصيف لحفل آخر في نوفمبر المقبل على مسرح أوبرا دبي، ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك.

أحدث اغاني ناصيف زيتون

كانت أحدث أغاني ناصيف زيتون من خلال أغنية كوني ع ثقة، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها"كوني على ثقة إلي متلك مرة بيلتقا وصلني حقي يا قلبي وما تدور بقا كوني على ثقة إلي متلك مرة بيلتقا وصلني حقي يا قلبي وما تدور بقا لو فيكي تبوسي خدودك وتشوفي عيونك كنتي عالدنية كلها بتشوفي حالك كيف بدي اقنع عيني تشوفك عادية وانا شايف حالي عحالي لاني قدامك كوني على ثقة إلي متلك مرة بيلتقا وصلني حقي يا قلبي وما تدور بقا لما كل الوقت تكوني بين الناس وبين عيوني لما بطّل اعرف حالي وانت مش معي لحظة بغيابك مابلقى قد مافيكي انت رقة بِ وجك ععرش الانوثي روحي تربّعي لو فيكي تبوسي خدودك وتشوفي عيونك كنتي عالدنية كلا بتشوفي حالك كيف بدي اقنع عيني تشوفك عادي وانا شايف حالي عحالي لاني قدامك كوني على ثقة إلي متلك مرة بيلتقا وصلني حقي يا قلبي وما تدور بقا".