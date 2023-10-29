"البقاء لله ابنك تعيش انت".. تفاصيل إنهاء حياة سائق أوبر في حدائق أكتوبر

شهدت منطقة حدائق أكتوبر، جريمة إنهاء حياة شاب عشريني يعمل سائق أوبر على يد قائد ميكروباص بسبب خلافهما على أولوية "تفويل تانك" المركبات.

وانتقل "الوفد" لمنزل أسرة المجني عليه في منطقة حدائق أكتوبر، والتقينا بوالد الضحية، بـ "وليد فاروق"، 47 سنة، موظف بشركة سيارات، ليقول، ابني "مرون" فلذة كبدي، سائق ميكروباص خطف روحه، أمام الجميع في محطة وقود، في حدائق أكتوبر، وصمت للحظات يسترجع ذكريات جمعته مع ابنه البار، وخليله ورفيق دربه.

وتابع والد الضحية، مروان لم يكن ابني فقط، يتحمل مسؤولية البيت معي، اشتريت له سيارة ملاكي بالتقسيط، يعمل عليها كسائق أوبر بعد عودته من الجامعة، يشاركني في مصاريف أخوته رغم صغر سنه.

في يوم الجريمة، كانت زوجتي تجهز الطعام وتهاتف مروان تخبره عن أكلاته التي يحبها، وفجأة جاءت تصرخ، وتقول "ابنك بيموت يا وليد" بأقصى سرعة وصلت "البنزينة" لأجد قد تجمع الأهالي ينفقدون شاب ملقى على الأرض، وجاء إلي أحدهم وضمني إلى صدره ليهمس في إذني " البقاء لله ابنك تعيش انت".

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغا بمقتل شاب يدعى مروان على يد سائق ميكروباص، في محطة وقوده بدائرة القسم.

وبالانتقال لمكان الواقعة تبين وفاة مروان بطعنة نافذة بالصدر بـ "مفك"، وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه عاتب سائق الميكروباص بسبب تعديه على دوره في البنزينة، فافتعل المتهم مع مشاجرة وعليه أنهى حياته.

أمكن ضبط المتهم، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وأخطرت الجهات المعنية المعنية لمباشرة التحقيق.

وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما.

جدد قاضى المعارضات بنيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأحد، حبس المتهمين بإلقاء شاب يعمل فرد أمن من الطابق الرابع بمنطقة دار السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.

واستمعت النيابة، لأقوال المتهمين ، حيث قالوا بأنهم على خلافات مالية مع المتهم فاستدرجته المتهمة الأولى لداخل شقتها في منطقة دار السلام وهناك تم احتجازه ومطالبته برد المبلغ وبسبب عدم قدرته على الدفع تعدي عليه باقي المتهمين بالضرب.

وأضاف المتهمون أنهم عقب ذلك ألقوا جثته من شرفة العقار مما أسفر عن تكسير في كل أطراف الجسم لسقوطه من الطابق الرابع.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب يعمل فرد أمن خلال زيارته لأحد أصدقائه، وتم تحديد هوية المتهمين وهم سيدة وآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.