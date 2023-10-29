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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني بعد الفوز بالكلاسيكو أمام برشلونة

تشواميني
تشواميني

أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم أوريلين تشواميني، بعد نهاية الكلاسيكو أمام برشلونة، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق الفوز على برشلونة بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي شهدت تألق الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، حيث قاد الملكي للفوز بعدما سجل هدفين خلال الكلاسيكو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشواميني خضع لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي للريال.

وجاءت نتيجة التقارير معاناة اللاعب بكسر غير كامل في مشط القدم الأيسر، حيث لم يتحدد فترة غياب اللاعب بعد.

يذكر أن الدولي الفرنسي أكمل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة على الرغم من المعاناة التي تعرض لها جراء الإصابة.

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